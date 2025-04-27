Путін згоден на "безумовне перемир'я" Трампа, але є дві умови, - Лавров

"Президент Путін одразу підтримав пропозицію президента Трампа, зроблену кілька тижнів тому, щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню за умови, що не буде допущено помилок останніх 10 років, коли угоди підписували, а потім Україна порушувала їх за підтримки й заохочення адміністрації Байдена та європейських країн", - стверджує Лавров, згадавши Мінські угоди та переговори в Стамбулі.

Тут важливо врахувати, що ідея Трампа полягала в зупинці вогню без будь-яких умов. Україна 11 березня погодилася на це, але Росія після розмови Трампа і Путіна дала згоду лише на 30-денне часткове припинення вогню (щодо енергетичної інфраструктури), яке в підсумку все одно порушувала. Повну зупинку вогню Москва ігнорує вже майже 50 днів.

Продовжуючи відповідати для CBS News, Лавров знову повторив, що Путін нібито погодився на припинення вогню. При цьому глава МЗС визнає, що Росія має умови, після чого почав це спростовувати. Серед вимог прозвучала зупинка постачання зброї Україні і те, що ЗСУ не використають цей час для посилення.

"Тому президент Путін сказав: "Припинення вогню - так, але ми хочемо гарантій, що воно не буде використане знову для нарощування української військової сили, і що постачання зброї припиняться"... Ні, це не попередня умова. Це уроки, зроблені після щонайменше трьох випадків, коли подібні угоди, про які ми зараз говоримо, були зірвані", - сказав Лавров.

На зауваження ведучої, що Росія не прийняла заклик до припинення вогню, глава МЗС РФ заявив, що "український режим користується активною підтримкою європейських столиць і адміністрації Байдена".

"Якщо ви хочете припинення вогню тільки для того, щоб продовжувати постачання зброї Україні, то яка ваша мета?... Вони прямо заявили (генсек НАТО Марк Рютте і глава дипломатії ЄС Кая Каллас - ред), що підтримають тільки таку угоду, яка зрештою зробить Україну сильнішою і приведе її до перемоги", - додав Лавров.