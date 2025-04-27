Путин согласен на "безусловное перемирие" Трампа, но есть два условия, - Лавров

"Президент Путин сразу поддержал предложение президента Трампа, сделанное несколько недель назад, о введении 30-дневного режима прекращения огня, при условии, что не будут допущены ошибки последних 10 лет, когда соглашения подписывались, а затем Украина нарушала их при поддержке и поощрении администрации Байдена и европейских стран", - утверждает Лавров, упомянув Минские соглашения и переговоры в Стамбуле.

Тут важно учесть, что идея Трампа заключалась в остановке огня без каких-либо условий. Украина 11 марта согласилась на это, но Россия после разговора Трампа и Путина дала согласие лишь на 30-дневное частичное прекращение огня (по энергетической инфраструктуре), которое в итоге все равно нарушала. Полную остановку огня Москва игнорирует уже почти 50 дней.

Продолжая отвечать для CBS News, Лавров вновь повторил, что Путин якобы согласился на прекращение огня. При этом глава МИД признает, что Россия имеет условия, после чего начал это опровергать. Среди требований прозвучала остановка поставок оружия Украине и то, что ВСУ не используют это время для усиления.

"Поэтому президент Путин сказал: "Прекращение огня - да, но мы хотим гарантий, что оно не будет использовано снова для наращивания украинской военной силы, и что поставки оружия прекратятся"... Нет, это не предварительное условие. Это уроки, извлеченные после как минимум трех случаев, когда подобные соглашения, о которых мы сейчас говорим, были сорваны", - сказал Лавров.

На замечание ведущей, что Россия не приняла призыв к прекращению огня, глава МИД РФ заявил, что "украинский режим пользуется активной поддержкой европейских столиц и администрации Байдена".

"Если вы хотите прекращения огня только для того, чтобы продолжать поставки оружия Украине, то какова ваша цель?... Они прямо заявили (генсек НАТО Марк Рютте и глава дипломатии ЕС Кая Каллас - ред), что поддержат только такое соглашение, которое в конечном итоге сделает Украину сильнее и приведет ее к победе", - добавил Лавров.