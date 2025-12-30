UA

Путін збирає резервістів для захисту критичних об'єктів від атак

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ щодо проведення зборів резервістів для захисту "критично важливих об'єктів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Російський уряд отримав доручення щодо визначення списку таких об'єктів, а міноборони РФ - списку військових частин для проведення спецзборів.

Зазначається, що диктатор ще у листопаді ухвалив закон, який дозволяє відправлення резервістів для захисту важливих об'єктів навіть у мирний час.

Тривалість зборів становить два місяці і, згідно з даними росЗМІ, набір резервістів вже стартував. Вони пишуть, що на прикордонних територіях резервісти не лише охоронятимуть критично важливі об'єкти.

Резервісти є невеликою частиною росіян, які перебувають у запасі і добровільно уклали контракт щодо перебування у мобілізаційному людському резерві.

Чи можуть мобілізувати резервістів

РосЗМІ наголошують, що резервістів можуть призвати до війська - ба більше, у разі оголошення мобілізації їх це торкнеться в першу чергу.

Зазначається, що резервісти є найкращими кандидатами для мобілізації, оскільки нещодавно пройшли медкомісію з атестацією, склали кваліфікаційний іспит, а деякі встигли пройти військові збори.

Водночас росЗМІ заявляють, що їм невідомо, чи можуть ці збори бути підготовкою до нової мобілізації в Росії. При цьому зазначається, що це може бути ще одним інструментом для залучення людей до війська без офіційного оголошення мобілізації.

Розгортання резервістів на ТОТ

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни повідомив, що Кремль ухвалив низку законів, які фактично дозволяють розгортання російських резервістів на тимчасово окупованих територіях України.

Інститут посилається на російський закон, який дозволяє резервістам брати участь у спецтренуваннях для захисту критично важливих об'єктів у Росії.

При цьому наголошується, що країна-агресорка визначає чотири незаконно анексовані області України як частину Росії, що може дозволити РФ направляти до них резервістів.

