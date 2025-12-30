Путин собирает резервистов для защиты критических объектов от атак

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о проведении сборов резервистов для защиты "критически важных объектов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Российское правительство получило поручение по определению списка таких объектов, а минобороны РФ - списка воинских частей для проведения спецсборов.
Отмечается, что диктатор еще в ноябре принял закон, который позволяет отправку резервистов для защиты важных объектов даже в мирное время.
Продолжительность сборов составляет два месяца и, согласно данным росСМИ, набор резервистов уже стартовал. Они пишут, что на приграничных территориях резервисты не только будут охранять критически важные объекты.
Резервисты являются небольшой частью россиян, которые находятся в запасе и добровольно заключили контракт о пребывании в мобилизационном человеческом резерве.
РосСМИ отмечают, что резервистов могут призвать в армию - более того, в случае объявления мобилизации их это коснется в первую очередь.
Отмечается, что резервисты являются лучшими кандидатами для мобилизации, поскольку недавно прошли медкомиссию с аттестацией, сдали квалификационный экзамен, а некоторые успели пройти военные сборы.
В то же время росСМИ заявляют, что им неизвестно, могут ли эти сборы быть подготовкой к новой мобилизации в России. При этом отмечается, что это может быть еще одним инструментом для привлечения людей в армию без официального объявления мобилизации.
Напомним, ранее Институт изучения войны сообщил, что Кремль принял ряд законов, которые фактически позволяют развертывание российских резервистов на временно оккупированных территориях Украины.
Институт ссылается на российский закон, который позволяет резервистам участвовать в спецтренировках для защиты критически важных объектов в России.
При этом отмечается, что страна-агрессор определяет четыре незаконно аннексированные области Украины как часть России, что может позволить РФ направлять в них резервистов.