"Путін уже зазнав поразки": Блінкен висловився щодо успіху для України в майбутньому

Американський чиновник в ході заходу відповів на запитання журналіста щодо "гарантій", що допомога США Україні триватиме у разі можливого обрання Дональда Трампа наступним президентом.

"Я думаю, що важливо відзначити дві речі. По-перше - і завжди важливо починати з цього - Володимир Путін уже зазнав поразки", - сказав Блінкен.

Держсекретар США додав, що очільнику Кремля "не вдалося досягти мети, яку він ставив, а саме: стерти Україну з карти, припинити її існування як незалежної держави, включити її до Росії".

"Це не вдалось і не може вдатися", - наголосив він.

При цьому Блінкен висловив думку, що мірило успіху для України, враховуючи невдачу РФ та інші втрати, є "той факт, що для Росії зараз вона втратила свій енергетичний ринок у Європі, вона стикається з НАТО, яке є сильнішим і більшим, ніж будь-коли".

"І ніхто не міг уявити три роки тому, що Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО - загалом, практично все як стратегічне питання, якому Путін намагався запобігти, він прискорив своїми діями. Питання зараз полягає в тому, що є успіхом для України в майбутньому", - висловився чиновник.

Він вважає, що "відповідь проста" - це "сильна, незалежна Україна, яка все більше інтегрується із Заходом і яка стоїть на власних ногах у військовому, економічному та демократичному планах".

"І в нас Україна на цій траєкторії. Навіть коли ми працюємо над тим, щоб зробити все можливе, щоб переконатися, що вона має те, що їй потрібно для боротьби з російською агресією, яка триває, ми також допомагаємо Україні будувати цей план, програму на майбутнє", - розповів Блінкен.

Він додав, що нині на це "вже багато вкладено", і "це й надалі потребуватиме ресурсів".

"Але я думаю, якщо люди подивляться на логіку цього, ми побачимо сильну двопартійну більшість в обох палатах Конгресу за підтримку України. Я вірю, що підтримка все ще є. Я думаю, будь-яка адміністрація візьме це до уваги", - сказав Блінкен.

На його переконання, будь-яка адміністрація у Штатах "має задавати складні питання" в контексті триваючої агресії РФ.

"Якщо ми зупинимося, якщо ми розвернемося, якщо ми підведемо Україну, що зробить Путін? Тоді він дійсно відновить агресію і, можливо, матиме шанс досягти успіху там, де йому це не вдалося", - висловився держсекретар США.

Блінкен додав, що російський диктатор не зупиниться на Україні, ймовірно "звернеться до інших країн регіону, включно з членами НАТО".

"І інші потенційні агресори далеко від України - далеко від Європи - вони теж беруть уроки з цього", - додав він.