"Путин уже потерпел поражение": Блинкен высказался об успехе для Украины в будущем

Американский чиновник в ходе мероприятия ответил на вопрос журналиста о "гарантиях", что помощь США Украине будет продолжаться в случае возможного избрания Дональда Трампа следующим президентом.

"Я думаю, что важно отметить две вещи. Во-первых - и всегда важно начинать с этого - Владимир Путин уже потерпел поражение", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что главе Кремля "не удалось достичь цели, которую он ставил, а именно: стереть Украину с карты, прекратить ее существование как независимого государства, включить ее к России".

"Это не удалось и не может удаться", - подчеркнул он.

При этом Блинкен выразил мнение, что мерилом успеха для Украины, учитывая неудачу РФ и другие потери, является "тот факт, что для России сейчас она потеряла свой энергетический рынок в Европе, она сталкивается с НАТО, которое сильнее и больше, чем когда-либо".

"И никто не мог представить три года назад, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО - в общем, практически все как стратегический вопрос, который Путин пытался предотвратить, он ускорил своими действиями. Вопрос сейчас заключается в том, что является успехом для Украины в будущем", - высказался чиновник.

Он считает, что "ответ прост" - это "сильная, независимая Украина, которая все больше интегрируется с Западом и стоящая на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом планах".

"И у нас Украина на этой траектории. Даже когда мы работаем над тем, чтобы сделать все возможное, чтобы убедиться, что у нее есть то, что ей нужно для борьбы с продолжающейся российской агрессией, мы также помогаем Украине строить этот план, программу на будущее", - рассказал Блинкен.

Он добавил, что сейчас на это "уже много вложено", и "это и в дальнейшем будет нуждаться в ресурсах".

"Но я думаю, если люди посмотрят на логику этого, мы увидим сильное двухпартийное большинство в обеих палатах Конгресса за поддержку Украины. Я верю, что поддержка все еще есть. Я думаю, любая администрация примет это во внимание", - сказал Блинкен.

По его убеждению, любая администрация в Штатах "должна задавать сложные вопросы" в контексте продолжающейся агрессии РФ.

"Если мы остановимся, если мы развернемся, если мы подведем Украину, что сделает Путин? Тогда он действительно возобновит агрессию и, возможно, будет иметь шанс добиться успеха там, где ему это не удалось", - высказался госсекретарь США.

Блинкен добавил, что российский диктатор не остановится на Украине, вероятно, "обратится в другие страны региона, включая членов НАТО".

"И другие потенциальные агрессоры вдали от Украины - вдали от Европы - они тоже извлекают уроки из этого", - добавил он.