Герасимов заявив, що війська РФ нібито продовжують створювати "смугу безпеки" в Сумській і Харківській областях. Він у звичайній для себе манері нафантазував успіхи армії РФ - "захоплення близько 32 населених пунктів, у тому числі Вовчанська".

Також начальник російського Генштабу заявив про нібито захоплення семи українських населених пунктів на Харківщині та Сумщині в грудні.

"Президентом РФ поставлено завдання наступного року продовжити розширення "смуги безпеки" для забезпечення мирного життя жителів Бєлгородської та Курської областей", - сказав він.