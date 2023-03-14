ua ru
Вт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін заявив, що не вірить у причетність українців до підриву "Північних потоків"

Новость на русском →
Росія, Вівторок 14 березня 2023 19:24
Путін заявив, що не вірить у причетність українців до підриву "Північних потоків" Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не вірить у причетності українських активістів до вибуху на "Північних потоках".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Росії складно займатися своїм розслідуванням теракту на "Північних потоках", коли її не допускають на місце", - заявив Путін.

За словами президента, теракт на газопроводах було скоєно на державному рівні, "ніякі аматори" це зробити не могли.

"США теоретично зацікавлені в таких інцидентах, як вибухи на "Північних потоках", щоб постачати свій СПГ", - сказав Путін.

Нагадаємо, раніше у німецьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що яхта "Андромеда" нібито має відношення до підриву російських газопроводів у Балтійському морі.

Також ми писали, що західні ЗМІ почали писати про нібито можливу причетність України до підриву "Північних потоків". Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Северный поток
NEWS
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
DAILY
Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України
Данило Крамаренкостарший редактор стрічки новин Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України