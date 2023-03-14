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Путин заявил, что не верит в причастность украинцев к подрыву "Северных потоков"

Новина українською →
Россия, Вторник 14 марта 2023 19:24
Путин заявил, что не верит в причастность украинцев к подрыву "Северных потоков" Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не верит в причастность украинских активистов к взрыву на "Северных потоках".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

"России сложно заниматься своим расследованием теракта на "Северных потоках", когда ее не допускают на место", - заявил Путин.

По словам президента, теракт на газопроводах был совершен на государственном уровне, "никакие любители" этого сделать не могли.

"США теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на "Северных потоках", чтобы снабжать свой СПГ", - сказал Путин.

Напомним, ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что яхта "Андромеда" якобы относится к подрыву российских газопроводов в Балтийском море.

Также мы писали, что западные СМИ начали писать о якобы возможной причастности Украины к подрыву "Северных потоков". Более подробно об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир Путин Северный поток
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