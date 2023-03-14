Путин заявил, что не верит в причастность украинцев к подрыву "Северных потоков"
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не верит в причастность украинских активистов к взрыву на "Северных потоках".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.
"России сложно заниматься своим расследованием теракта на "Северных потоках", когда ее не допускают на место", - заявил Путин.
По словам президента, теракт на газопроводах был совершен на государственном уровне, "никакие любители" этого сделать не могли.
"США теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на "Северных потоках", чтобы снабжать свой СПГ", - сказал Путин.
Напомним, ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что яхта "Андромеда" якобы относится к подрыву российских газопроводов в Балтийском море.
Также мы писали, что западные СМИ начали писать о якобы возможной причастности Украины к подрыву "Северных потоков". Более подробно об этом можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.