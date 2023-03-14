Путин заявил, что не верит в причастность украинцев к подрыву "Северных потоков"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не верит в причастность украинских активистов к взрыву на "Северных потоках".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

"России сложно заниматься своим расследованием теракта на "Северных потоках", когда ее не допускают на место", - заявил Путин. По словам президента, теракт на газопроводах был совершен на государственном уровне, "никакие любители" этого сделать не могли. "США теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на "Северных потоках", чтобы снабжать свой СПГ", - сказал Путин.