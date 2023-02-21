UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін заявив, що хоче відновити випробування ядерної зброї

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін знову вдався до ядерних погроз. Він заявив, що РФ готова відновити випробування ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення диктатора до Федеральних зборів.

Путін під час свого виступу знову звинуватив США та країни НАТО у нарощуванні ядерного потенціалу. Водночас він заявив, що Росія може повернутися до ядерних випробувань.

Диктатор наказав Міноборони та "Росатому" підготуватися до проведення випробувань.

"Міноборони Росії та "Росатом" повинні забезпечити готовність провести випробування російської ядерної зброї. Першими ми цього, зрозуміло, робити не будемо. Але, якщо США проведуть випробування, то і ми проведемо", - сказав він.

Нагадаємо, російський глава Володимир Путін під час свого звернення також заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяЯдерна зброяЯдерна безпекаЯдерні випробування