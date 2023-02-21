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Путин заявил, что хочет возобновить испытания ядерного оружия

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин снова прибег к ядерным угрозам. Он заявил, что РФ готова возобновить испытания ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение диктатора к Федеральному собранию.

Путин во время своего выступления снова обвинил США и страны НАТО в наращивании ядерного потенциала. В то же время он заявил, что Россия может вернуться к ядерным испытаниям.

Диктатор приказал Минобороны и "Росатому" подготовиться к проведению испытаний.

"Минобороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность провести испытания российского ядерного оружия. Первыми мы этого, разумеется, делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем", - сказал он.

Напомним, российский глава Владимир Путин во время своего обращения также заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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