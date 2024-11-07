Путін заявив, що готовий до "дискусій" з Трампом

Неоднозначні заяви Трампа

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово повторював, що російський диктатор Володимир Путін є його другом. Також американський політик розповідав про "хороші стосунки" з главою Кремля.

Але нещодавно Трамп стверджував, що він погрожував Путіну вдарити по центру Москви, якщо Росія почне повномасштабну війну проти України.

Водночас сам глава Кремля, коментуючи таку заяву, зазначав, що він нібито "не згадує" подібних загроз.

При цьому ЗМІ повідомляли, що Путін вже нібито привітав Трампа з перемогою на президентських виборах.

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