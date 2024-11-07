Путин заявил, что готов к "дискуссиям" с Трампом

Неоднозначные заявления Трампа

Напомним, Дональд Трамп неоднократно повторял, что российский диктатор Владимир Путин является его другом. Также американский политик рассказывал о "хороших отношениях" с главой Кремля.

Но, в то же время, недавно Трамп утверждал, что он угрожал Путину ударить по центру Москвы, если Россия начнет полномасштабную войну против Украины.

В то же время сам глава Кремля, комментируя такое заявление, отмечал, что он якобы "не припоминает" подобных угроз.

При этом СМИ сообщали о том, что Путин уже якобы поздравил Трампа с победой на президентских выборах.

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