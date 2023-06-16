Путін заявив, що доставив ядерну зброю в Білорусь

Перші ядерні заряди від Російської Федерації вже доправлено на територію Білорусі.
Про це розповів російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.
"Це відбулось. Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі. Але лише перші. Це перша частина", заявив Путін.
Наприкінці травня міністри оборони Російської Федерації та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Зокрема Москва планує передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.
Водночас контроль за ядерною зброєю залишається за Росією, попри те, що Олександр Лукашенко почав розмірковувати про удари "ядеркою".
Днями Лукашенко повідомив, що він сам не те щоб просив, а "вже вимагав", щоб Путін дав йому ядерну зброю.
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