Путин заявил, что жители оккупированного Донбасса "лишены гражданских прав"

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение о предоставлении российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик". Об этом сообщают росСМИ.

По словам Путина, "у России нет желания создавать какие-либо проблемы Украине".

Президент РФ назвал выдачу паспортов "вопросом чисто гуманитарного характера, поскольку жители оккупированных районов Донбасса не могут нормально перемещаться, реализовывать свои потребности и элементарные права".

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав - это уже переходит границы с точки зрения прав человека", - отметил Путин.

Напомним, в России упростили​ процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

В свою очередь глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал решение РФ об упрощении выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" вмешательством во внутренние дела Украины.