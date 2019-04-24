Путін заявив, що жителі окупованого Донбасу "позбавлені цивільних прав"

Президент РФ Володимир Путін прокоментував рішення про надання російського громадянства жителям так званих "Донецької та Луганської народних республік". Про це повідомляють росЗМІ.

За словами Путіна, "у Росії немає бажання створювати які-небудь проблеми Україні".

Президент РФ назвав видачу паспортів "питанням суто гуманітарного характеру, оскільки жителі окупованих районів Донбасу не можуть нормально пересуватися, реалізовувати свої потреби і елементарні права".

"У нас немає ніякого бажання створювати проблеми новій українській владі, але терпіти ситуацію, при якій люди, що проживають на території цих Донецької та Луганської республік, взагалі позбавлені яких би то не було цивільних прав - це вже переходить межі з точки зору прав людини", - зазначив Путін.

Нагадаємо, у Росії спростили процедуру надання російського громадянства жителям так званих "Донецької та Луганської народних республік".

У свою чергу глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін назвав рішення РФ про спрощення видачі російських паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР" втручанням у внутрішні справи України.