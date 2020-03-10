Путин отреагировал на заявление Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин считает, что Зеленскому "хочется быть таким благообразным" для руководства Польши

Российский президент Владимир Путин считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Освенцим освобождали украинцы, обусловлено текущей политической конъюнктурой. Об этом он заявил в интервью росСМИ.

Путин считает, что Зеленскому "хочется быть таким благообразным" для руководства Польши, которое совершает очень большую ошибку.

"Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это - конъюнктура сегодняшнего дня", - сказал Путин.

Напомним, во время визита в Польшу украинский президент Владимир Зеленский заявил, что концлагерь Освенцим освобождал ударный батальон 100-й Львовской дивизии в составе 1-го Украинского фронта.

РБК-Украина писало, что в связи с последними событиями на Донбассе Министерство иностранных дел (МИД) Польши призвало Россию прекратить агрессию против Украины.

Как писало издание, страны-участницы Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.