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Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2"

Автор: Анастасия Рокитна

Президент РФ Владимир Путин заявил, что завершена укладка первой нитки "Северного потока - 2". "Газпром" готов к наполнению газом "Северного потока-2".

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, укладка первой нитки была завершена 2,5 часов назад.

"2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода Северного потока - 2, осталось с немецкой и с российской сторон трубы приподнять и сварить", - заявил Путин.

Он также сообщил о завершении линейной работы по газопроводу, включая морскую часть.

В Кремле ранее заявили, что Российская Федерация не намерена отказываться от транзита газа по Украине после запуска трубопровода "Северный поток-2".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в Украине. Такой формат можно было бы объединить с нормандским, а в его рамках рассматривали бы не только Донбасс, но и возвращение оккупированного Крыма и тему "Северного потока-2".

Напомним, американский сенатор Джин Шахин выразила надежду, что в этом году США введут новые санкции против "Северного потока-2". Она заявила, что российский газопровод угрожает Украине.

В то же время, в компании Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод, уверены, что "Северный поток-2" достроят, несмотря на санкции.

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