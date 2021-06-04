Путін заявив про завершення укладання першої нитки "Північного потоку-2"

За його словами, укладання першої нитки було завершено 2,5 годин назад.

"2,5 години тому успішно завершено укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік - 2", залишилося з німецької та з російської сторін труби підняти і зварити" , - заявив Путін.

Він також повідомив про завершення лінійної роботи по газопроводу, включаючи морську частину.

У Кремлі раніше заявили, що Російська Федерація не має наміру відмовлятися від транзиту газу по Україні після запуску трубопроводу "Північний потік-2".

Крім того, президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів по врегулюванню ситуації в Україні. Такий формат можна було б об'єднати з нормандським, а в його рамках розглядали б не тільки Донбас, а й повернення окупованого Криму і тему "Північного потоку-2".