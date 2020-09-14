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Путин пожаловался Макрону на Украину

Москва, Понедельник 14 сентября 2020 15:41
Путин пожаловался Макрону на Украину
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном пожаловался на Украину. По его словам, Киев выборочно соблюдает условия минских соглашений.

Об этом сообщили в Кремле.

Во время разговора Путин выразил обеспокоенность отсутствием прогресса в реализации минских соглашений.

"Владимир Путин обратил особое внимание на попытки Киева по-своему трактовать эти договоренности и выборочно подходить к соблюдению взятых на себя, в том числе в рамках нормандского формата, обязательств", - сообщили в Кремле.

Напомним, в пятницу, 11 сентября, в Берлине состоялась встреча советников лидеров "нормандской четверки".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главным итогом встречи советников - решение о продлении перемирия на Донбассе.

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что взаимодействие минского и нормандского форматов по Донбассу выходит на новый уровень.

В тоже время российский переговорщик Дмитрий Козак заявил, что оснований для проведения саммита лидеров "нормандской четверки" пока нет.

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Новости Украины Политика Владимир ПутинДонбассЭммануэль Макрон
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