Путін поскаржився Макрону на Україну

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном поскаржився на Україну. За його словами, Київ вибірково дотримується умови мінських угод.

Про це повідомили в Кремлі.

Під час розмови Путін висловив стурбованість відсутністю прогресу в реалізації мінських угод.

"Володимир Путін звернув особливу увагу на спроби Києва по-своєму трактувати ці домовленості і вибірково підходити до дотримання узятих на себе, в тому числі в рамках нормандського формату, зобов'язань", - повідомили в Кремлі.

Нагадаємо, в п'ятницю, 11 вересня, у Берліні відбулася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки".

Президент України Володимир Зеленський назвав головним підсумком зустрічі радників - рішення про продовження перемир'я на Донбасі.

При цьому глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що взаємодія мінського і нормандського форматів Донбасу виходить на новий рівень.

У той же час російський парламентер Дмитро Козак заявив, що підстав для проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" поки немає.