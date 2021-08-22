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Путин заявил о влиянии ситуации в Афганистане на безопасность в России

Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин заявил о влиянии ситуации в Афганистане на безопасность в России. Он также раскритиковал идеи Запада размещать беженцев из Афганистана в Центральной Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Россия не должна допустить к себе боевиков из Афганистана под видом беженцев, заявил Путин.

"Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности", - заявил Путин.

Напомним, Британия обратится к России и Китаю для сдерживания талибов.

Ранее сообщалось, что США могут нанести авиаудары по военной технике, которая оказалась у талибов.

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Владимир ПутинАфганистан