Британия обратится к России и Китаю для сдерживания талибов

Великобритании придется обратиться к России и Китаю для сдерживания талибов. Сейчас талибы контролируют Афганистан.

"Нам придется включить такие страны, которые потенциально имеют сдерживающее влияние на "Талибан", как Россия и Китай, даже если это было бы для нас некомфортно", - отметил Рааб.

По данным министерства обороны Великобритании, начиная с 13 августа с помощью британских военных из Кабула эвакуировали 3821 лицо. Среди них сотрудники посольства, британские граждане, а также афганцы, сотрудничавшие с британскими властями.