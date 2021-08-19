США могут нанести авиаудары по военной технике, которая оказалась у талибов, - Reuters

Белый дом не исключает, что может нанести авиаудары по военной технике, которая оказалась у талибов. Поскольку есть опасения, что американское оружие может быть использовано для убийства мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Действующие и бывшие официальные лица США не исключают, что вооружение может быть захвачено другими воинствующими группировками, такими как Исламское государство, для нападения на интересы США в регионе или даже потенциально может быть передано противникам, включая Китай и Россию.

"Все, что не было уничтожено, теперь принадлежит Талибану", - заявил официальный представитель США на условиях анонимности.

Администрация президента Джо Байдена настолько обеспокоена этим оружием, что рассматривает ряд вариантов, которыми следует заняться.

Официальные лица заявили, что нанесение авиаударов по более крупному оборудованию, например по вертолетам, не исключено, но есть опасения, что они могут вызвать недовольство талибов в то время, когда главной целью Соединенных Штатов является эвакуация людей.

Другой чиновник заявил, что, хотя точных цифр пока нет, текущая оценка разведки заключалась в том, что талибы, как полагают, контролируют более 2 тысяч бронетранспортеров, включая американские Хамви, и до 40 самолетов, потенциально включая UH-60 Black Hawks, разведывательные ударные вертолеты и военные дроны ScanEagle.

"Мы уже видели боевиков "Талибана", вооруженных американским оружием, которое они захватили у афганских сил. Это представляет значительную угрозу для Соединенных Штатов и наших союзников", - сказал представитель Майкл МакКол, главный республиканец в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США.

Всего за период с 2002 по 2017 годы США передали в Афганистан вооружение приблизительно на 28 млрд долларов, в частности, оружие, ракеты, приборы ночного видения и небольшие беспилотники для сбора разведывательной информации.

С 2003 года Соединенные Штаты предоставили афганским войскам менее 600 тысяч единиц пехотного оружия, в том числе штурмовые винтовки М16, а также 162 тысяч единиц средств связи и 16 тысяч приборов ночного видения.