Путин заявил о влиянии ситуации в Афганистане на безопасность в России
Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил о влиянии ситуации в Афганистане на безопасность в России. Он также раскритиковал идеи Запада размещать беженцев из Афганистана в Центральной Азии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
Россия не должна допустить к себе боевиков из Афганистана под видом беженцев, заявил Путин.
"Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности", - заявил Путин.
Напомним, Британия обратится к России и Китаю для сдерживания талибов.
Ранее сообщалось, что США могут нанести авиаудары по военной технике, которая оказалась у талибов.