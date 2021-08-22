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Путін заявив про вплив ситуації в Афганістані на безпеку в Росії

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Москва, Неділя 22 серпня 2021 13:56
Путін заявив про вплив ситуації в Афганістані на безпеку в Росії Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін заявив про вплив ситуації в Афганістані на безпеку в Росії. Він також розкритикував ідеї заходу розміщувати біженців з Афганістану в Центральній Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Росія не повинна допустити до себе бойовиків з Афганістану під виглядом біженців, заявив Путін.

"Ситуація в Афганістані має пряме відношення до нашої безпеки", - заявив Путін.

    Нагадаємо, Британія звернеться до Росії і Китаю для стримування талібів.

    Раніше повідомлялося, що США можуть завдати авіаударів по військовій техніці, яка опинилася у талібів.

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