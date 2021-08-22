Путін заявив про вплив ситуації в Афганістані на безпеку в Росії
Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Президент Росії Володимир Путін заявив про вплив ситуації в Афганістані на безпеку в Росії. Він також розкритикував ідеї заходу розміщувати біженців з Афганістану в Центральній Азії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
Росія не повинна допустити до себе бойовиків з Афганістану під виглядом біженців, заявив Путін.
"Ситуація в Афганістані має пряме відношення до нашої безпеки", - заявив Путін.
Нагадаємо, Британія звернеться до Росії і Китаю для стримування талібів.
Раніше повідомлялося, що США можуть завдати авіаударів по військовій техніці, яка опинилася у талібів.