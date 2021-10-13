Путин заявил об угрозе прекращения транзита газа в ЕС через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину в Европу может быть прекращен. По его словам, украинская ГТС якобы может "просто лопнуть" при увеличении давления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Там (через ГТС Украины - ред.) больше увеличивать нельзя. Нам все намекают - увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалось ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута", - сказал Путин.
Он также заявил, что в текущем году Россия увеличила прокачку газа в Европу через ГТС Украины примерно на 10% сверх контрактных обязательств по транзиту.
Отметим, Путин ранее уже говорил, что ГТС Украины "может лопнуть". На его заявление ответил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, который отметил масштабную программу модернизации украинской транзитной системы.