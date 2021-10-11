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Макогон ответил на заявление Путина, что ГТС Украины "может лопнуть"

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 18:40
Макогон ответил на заявление Путина, что ГТС Украины "может лопнуть" Фото: Сергей Макогон, глава ОГТС Украины (tsoua.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заявление президента РФ Владимира Путина, что ГТС Украины "может лопнуть" - это попытка давления на Европу с целью быстрейшей сертификации "Северного потока-2". Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон отметил масштабную программу модернизации украинской транзитной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макогона в Facebook.

"Кремль ставит под сомнение техническое состояние украинской ГТС с целью заставить ЕС как можно быстрее сертифицировать "Северный поток-2", - подчеркнул он.

Макогон отметил, что "Оператор ГТС Украина" проводит масштабную программу модернизации газотранспортной системы. По его словам, в этом году уже профинансированы на около 4,6 млрд гривен ремонты, диагностика, техническое обслуживание и капитальные инвестиции ГТС.

"Строится две новых компрессорные станции "Бар" и "Яготин", еще 8 мы планируем закончить до 2025 года. Наш план развития предусматривает инвестиции в объеме 1,5 млрд долларов в следующие 10 лет", - добавил глава компании.

Он обратил внимание на статистику инцидентов в российской газотранспортной системе, рекомендовав российским коллегам увеличить инвестиции в собственную ГТС.

"Северный поток - это лишь незначительно часть российской ГТС, которая требует ежедневного внимания. Поэтому средства, которые были потрачены на избыточный "Северный поток-2, можно было бы потратить на обновление российской ГТС", - резюмировал Макогон.

Напомним, 6 октября Путин заявил, что Россия не будет увеличивать объемы прокачки газа через Украину из-за якобы плохого состояния украинской ГТС.

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Владимир Путин ГТС Российская Федерация Северный поток-2
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