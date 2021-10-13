Путін заявив про загрозу припинення транзиту газу до ЄС через Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що транзит газу через Україну в Європу може бути припинений. За його словами, українська ГТС нібито може "просто лопнути" при збільшенні тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Там (через ГТС України-ред.) більше збільшувати не можна. Нам всі натякають - збільште ще постачання через Україну. Небезпечно збільшувати. Там десятиліттями не ремонтувалося ГТС, там, якщо тиск збільшити, лопне взагалі, Європа зовсім позбудеться цього маршруту", - сказав Путін.

Він також заявив, що в поточному році Росія збільшила прокачування газу в Європу через ГТС України приблизно на 10% понад контрактні зобов'язання з транзиту.