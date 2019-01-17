Путін заявив, що транзит газу через Україну може зберегтися при завантаженні газопроводів

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

РФ на тристоронній зустрічі по газу буде обговорювати транзит газу через Україну

Російська делегація на тристоронній зустрічі по газу 21 січня буде обговорювати транзит газу через Україну в контексті зростання поставок у Європу. Про це заявив президент РФ Володимир Путін, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Керівництво "Газпрому" на наступному тижні буде в Брюсселі, обговорюватиме низку питань співробітництва. До речі кажучи, в тому числі і транзит через Україну з урахуванням зростаючого обсягу поставок нашого природного газу в Європу", - сказав президент РФ.

Путін заявив, що РФ "завантажить не тільки обидва "Північних потоки", не тільки "Турецький потік", але при такому обсязі поставок європейським споживачам зберігаються можливості транзиту газу через Україну".

Нагадаємо, при цьому головний виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що Україна, Європейська комісія і Росія можуть не досягти фінальних домовленостей в газових переговорах 21 січня у зв'язку з відсутністю російських експертів на консультаціях 15 січня.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 січня прес-секретар заступника голови Єврокомісії у справах Енергоспівтовариства Мароша Шефчовича Анна-Кайса Ітконен повідомила, що експертна тристороння зустріч України, ЄС і Росії щодо газу, запланована на 15 січня, скасована. Тоді як тристоронні переговори по газу залишаються запланованими на 21 січня.