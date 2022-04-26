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Путин заявил, что рассчитывает на "позитивные" результаты переговоров с Украиной

Новина українською →
Москва, Вторник 26 апреля 2022 20:48
Путин заявил, что рассчитывает на "позитивные" результаты переговоров с Украиной Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Во время встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем Владимир Путин заявил, что рассчитывает на "позитивные" результаты переговоров с Украиной. Глава Кремля добавил, что встречи украинских и российских представителей продолжаются в онлайн формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Переговоры (России и Украины - ред.) идут, они сейчас проходят в онлайн формате. Надеюсь, все-таки, что это приведет нас к какому-то "позитивному" результату", - сказал Путин в начале встречи с Гутерришем.

Напомним, 26 апреля Гутерриш находится с визитом в Москве. Перед этим он провел переговоры в Турции. Затем генсек ООН посетит Украину, где встретится с президентом страны Владимиром Зеленским.

Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что личная встреча Зеленского с Путиным повысит шансы остановить развязанную Россией войну.

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