Під час зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем Володимир Путін заявив, що розраховує на "позитивні" результати переговорів з Україною. Глава Кремля додав, що зустрічі українських і російських представників тривають в онлайн форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Переговори (Росії та України - ред.) йдуть, вони зараз проходять в онлайн форматі. Сподіваюся все-таки що це приведе нас до якогось "позитивного" результату",- сказав Путін на початку зустрічі з Гутеррешем.

Нагадаємо, 26 квітня Гутерреш перебуває з візитом у Москві. Перед цим він провів переговори в Туреччині. Потім генсек ООН відвідає Україну, де зустрінеться з президентом країни Володимиром Зеленським.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив упевненість, що особиста зустріч Зеленського з Путіним підвищить шанси зупинити розв'язану Росією війну.

Російське вторгнення в Україну триває 62-й день. Про ситуацію в зонах бойових дій та регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!