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Путин заявил, что происходящее на Донбассе напоминает "геноцид"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин заявил, что происходящее на Донбассе напоминает "геноцид". При этом он в очередной раз вспомнил о "русофобии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Должен сказать о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали", - цитирует агентство заявление Путина.

По его словам, нужно действовать аккуратно, чтобы не девальвировать понятия "русофобия" и "геноцид". Однако, добавил российский лидер, они должны отражать реалии происходящих событий.

Напомним, летом Путин написал статью об украинцах и русских. В ней он называет Украину "детищем советской эпохи" и обвинил в нежелании возвращать оккупированный Донбасс.

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Владимир ПутинДонбасс