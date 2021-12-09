Президент России Владимир Путин заявил, что происходящее на Донбассе напоминает "геноцид". При этом он в очередной раз вспомнил о "русофобии".

"Должен сказать о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали", - цитирует агентство заявление Путина.

По его словам, нужно действовать аккуратно, чтобы не девальвировать понятия "русофобия" и "геноцид". Однако, добавил российский лидер, они должны отражать реалии происходящих событий.