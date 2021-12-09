Президент Росії Володимир Путін заявив, що те, що відбувається на Донбасі нагадує "геноцид". При цьому він в черговий раз згадав про"русофобію".

"Мушу сказати про русофобію як про перший крок до геноциду. Те, що зараз відбувається на Донбасі, ми з вами добре бачимо, знаємо. І це, звичайно, дуже нагадує геноцид, про який ви сказали", - цитує агентство заяву Путіна.

За його словами, потрібно діяти акуратно, щоб не девальвувати поняття "русофобія" і "геноцид". Однак, додав російський лідер, вони повинні відображати реалії подій, що відбуваються.