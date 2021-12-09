RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін заявив, що те, що відбувається на Донбасі нагадує "геноцид"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін заявив, що те, що відбувається на Донбасі нагадує "геноцид". При цьому він в черговий раз згадав про"русофобію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Мушу сказати про русофобію як про перший крок до геноциду. Те, що зараз відбувається на Донбасі, ми з вами добре бачимо, знаємо. І це, звичайно, дуже нагадує геноцид, про який ви сказали", - цитує агентство заяву Путіна.

За його словами, потрібно діяти акуратно, щоб не девальвувати поняття "русофобія" і "геноцид". Однак, додав російський лідер, вони повинні відображати реалії подій, що відбуваються.

Нагадаємо, влітку Путін написав статтю про українців і росіян. У ній він називає Україну "дітищем радянської епохи" і звинуватив у небажанні повертати окупований Донбас.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінДонбас