Путин заявил, что происходящее на Донбассе напоминает "геноцид"
Президент России Владимир Путин заявил, что происходящее на Донбассе напоминает "геноцид". При этом он в очередной раз вспомнил о "русофобии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Должен сказать о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали", - цитирует агентство заявление Путина.
По его словам, нужно действовать аккуратно, чтобы не девальвировать понятия "русофобия" и "геноцид". Однако, добавил российский лидер, они должны отражать реалии происходящих событий.
Напомним, летом Путин написал статью об украинцах и русских. В ней он называет Украину "детищем советской эпохи" и обвинил в нежелании возвращать оккупированный Донбасс.