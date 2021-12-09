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Путін заявив, що те, що відбувається на Донбасі нагадує "геноцид"

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Москва, Четвер 09 грудня 2021 21:20
Путін заявив, що те, що відбувається на Донбасі нагадує "геноцид" Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін заявив, що те, що відбувається на Донбасі нагадує "геноцид". При цьому він в черговий раз згадав про"русофобію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Мушу сказати про русофобію як про перший крок до геноциду. Те, що зараз відбувається на Донбасі, ми з вами добре бачимо, знаємо. І це, звичайно, дуже нагадує геноцид, про який ви сказали", - цитує агентство заяву Путіна.

За його словами, потрібно діяти акуратно, щоб не девальвувати поняття "русофобія" і "геноцид". Однак, додав російський лідер, вони повинні відображати реалії подій, що відбуваються.

Нагадаємо, влітку Путін написав статтю про українців і росіян. У ній він називає Україну "дітищем радянської епохи" і звинуватив у небажанні повертати окупований Донбас.

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