Путин заявил об озабоченности заявлениями о пересмотре "Минска"

Путин взволнован заявлениями украинских чиновников
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил серьезную обеспокоенность недавними заявлениями о пересмотре минских соглашений и неприемлемости некоторых их пунктов. Путин попросил Зеленского подтвердить безальтернативность "Минска".
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного разговора Путин подчеркнул необходимость подтверждения реальными действиями безальтернативности минских договоренностей со стороны Украины.
Напомним, телефонный разговор Зеленского с Путиным состоялась в воскресенье, 26 июля; президенты обсудили будущее перемирие на Донбассе, а также выполнение парижских договоренностей "нормандской четверки".
Добавим, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина будет просить Германию и Францию поддержать пересмотр пунктов минских договоренностей.
Кроме того, на детальной расшифровке пунктов минских договоренностей недавно настаивал и сам Зеленский.