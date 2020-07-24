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Украина попросит Германию и Францию поддержать обновление "Минска"

Пятница 24 июля 2020 18:29
Украина попросит Германию и Францию поддержать обновление "Минска"
Фото: Алексей Резников (facebook com reznikovoleksii)
Автор: РБК-Украина

По словам Алексея Резникова, партнеры из Европы сожалеют о том, что в свое время проявили мягкость

Украина будет попросить Германию и Францию поддержать обновление минских соглашений. Однако по тем условиям, которы будет "нереалистично выполнить".

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр реинтеграции Алексей Резников в интервью изданию "Фокус".

По его словам, европейские партнеры сожалеют о том, что в свое время проявили мягкость.

"Дали (президенту России Владимиру, - ред.) Путину так далеко зайти, в том числе с текстом "Минска", с жесткими обстоятельствами, которые Украине было предложено взять на себя. Я имею в виду правовые аспекты. Это вмешательство в наш суверенитет", - отметил Резников.

При этом он добавил, что минская площадка как логический центр для решения экономических и гуманитарных вопросов должна остаться.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что необходимо расшифровать каждый пункт минских соглашений, чтобы понять, что именно может выполнить украинская сторона.

В ответ в Кремле заявили, что не знают, что именно в минских соглашениях нуждается в расшифровке.

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Новости Украины минские соглашенияАлексей Резников
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