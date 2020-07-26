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Путін заявив про занепокоєність заявами про перегляд "Мінська"

Автор: Дмитро Левицький

Путін схвильований заявами українських чиновників

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським висловив серйозну стурбованість нещодавніми заявами про перегляд мінських угод та неприйнятність деяких їх пунктів. Путін попросив Зеленського підтвердити безальтернативність "Мінська".

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Про це повідомляє прес-служба Кремля.

В ході телефонної розмови Путін наголосив на необхідності підтвердження реальними діями безальтернативності мінських домовленостей з боку України.

Нагадаємо, телефонна розмова Зеленського з Путіним відбулася у неділю, 26 липня; президенти обговорили майбутнє перемир'я на Донбасі, а також виконання паризьких домовленостей "нормандської четвірки".

Додамо, віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна проситиме Німеччину та Францію підтримати перегляд пунктів мінських домовленостей.

Крім того, на детальній розшифровці пунктів мінських домовленостей нещодавно наполягав й сам Зеленський.

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