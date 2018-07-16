Путин заявил, что никому нельзя верить

По словам Путина, нужно опираться не на сиюминутные политические интересы, а на факты

Президент России Владимир Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что никому нельзя верить. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Никому нельзя верить. С чего вы взяли, что президент Трамп мне доверяет, а я ему в полной степени доверяю? Он защищает интересы США, я защищаю интересы РФ. У нас есть совпадающие интересы, и мы ищем точки соприкосновения. У нас есть вопросы, в которых мы пока расходимся. И мы ищем варианты, как примирить эти расхождения", - сообщил Путин.

Президент России отметил, что нужно "опираться не на сиюминутные политические интересы, а на факты".

"Назовите хотя бы один факт, который говорит о сговоре в ходе выборов в США, это полный бред. Мы не были знакомы", - заявил Трамп.

Напомним, сегодня в Хельсинки состоялась встреча Трампа и Путина.

В ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом Путин заявил, что Российская Федерация готова сохранить транзит газа через Украину после строительства "Северного потока-2".