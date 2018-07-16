Путін заявив, що нікому не можна вірити

За словами Путіна, потрібно спиратися не на одномоментні політичні інтереси, а на факти

Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що нікому не можна вірити. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Нікому не можна вірити. З чого ви взяли, що президент Трамп мені довіряє, а я йому повною мірою довіряю? Він захищає інтереси США, я захищаю інтереси РФ. У нас є спільні інтереси, і ми шукаємо точки дотику. У нас є питання, в яких ми поки розходимося. І ми шукаємо варіанти, як примирити ці розбіжності", - повідомив Путін.

Президент Росії зазначив, що потрібно "спиратися не на одномоментні політичні інтереси, а на факти".

"Назвіть хоча б один факт, який говорить про змову в ході виборів у США, це повна маячня. Ми не були знайомі", - заявив Трамп.

Нагадаємо, сьогодні в Гельсінкі відбулася зустріч Трампа і Путіна.

У ході спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом Путін заявив, що Російська Федерація готова зберегти транзит газу через Україну після будівництва "Північного потоку-2".