Путин заявил о неизбежности нормализации диалога с Украиной

Президент России Владимир Путин считает неизбежной нормализацию отношений с Украиной. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передают российские СМИ.

По его словам, нормализация отношений с Украиной "неизбежно произойдет в исторической перспективе".

"Будет нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа. Я об этом многократно говорил. А что касается ближайшей перспективы, это в значительной степени будет зависеть от действующего украинского руководства", - заявил Путин.

Отметим, российский лидер время от времени выступает с заявлениями о "братских народах". В июне Путин, в частности, заявил, что Россия и Украина неизбежно восстановят отношения, так как между "двумя братскими народами" не могут отсутствовать нормальные связи.

Кроме того, в этом году Путин официально обратился к украинцам с поздравлениями с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Убежден, что народы России и Украины должны свято беречь и помнить завещанные нашими отцами и дедами традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые помогли нам вместе прийти к славной Победе", - говорилось в обращении.