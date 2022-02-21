Путин заявил Макрону и Шольцу, что признает "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу, что признает так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". И подпишет соответствующий указ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.
Сообщается, что Путин рассказал собеседникам об итогах расширенного заседания Совета безопасности России, на котором рассматривалось признание "ЛДНР".
"С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ. Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с Макроном и Шольцем после заявлений на заседании Совбеза России о готовности признать "ЛДНР".
Кроме того, в связи с ситуацией украинский президент созвал СНБО.