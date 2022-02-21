Путин заявил Макрону и Шольцу, что признает "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу, что признает так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". И подпишет соответствующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля .

"С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ. Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Путин рассказал собеседникам об итогах расширенного заседания Совета безопасности России, на котором рассматривалось признание "ЛДНР".

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с Макроном и Шольцем после заявлений на заседании Совбеза России о готовности признать "ЛДНР".

Кроме того, в связи с ситуацией украинский президент созвал СНБО.