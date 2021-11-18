Путін заявив, що ситуація в Україні далека від вирішення

Президент РФ Володимир Путін заявив, що криза в Україні далека від вирішення. За його словами, Київ не виконує мінських угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання колегії МЗС Росії .

Глава Росії заявив, що "Німеччина та Франція не заперечують значення мінських угод, але насправді потурають курсу Києва на демонтаж, це заводить переговори в глухий кут".

"Західні партнери загострюють ситуацію постачанням Києву летального сучасного озброєння, проведенням провокаційних військових маневрів у Чорному морі та й в інших регіонах", - зазначив Путін.