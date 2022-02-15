UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин заявил, что не хочет войны в Европе, но уже был "очень плохой пример"

Автор: Валерия Полищук

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет войны в Европе. В этом контексте Путин привел к примеру бомбардировки в Югославии, которые произошли в 1999 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Что касается войны в Европе. Канцлер сказал, что люди его поколения, а я отношусь к этому поколению, с трудом представляют войну в Европе, и сказано это применительно к ситуации вокруг Украины. Но мы ведь были свидетелями войны в Европе, развязанной НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейски столиц - по Белграду... Это же было. Без санкции совета безопасности ООН. Это очень плохой пример, но он был", - заявил он.

При этом Путин подчеркнул, что не хотел бы войны в Европе.

"Хотим ли мы этого? Конечно нет, именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну", - заявил он.

В свою очередь Шольц добавил, что в Югославии была другая ситуация - "там была угроза геноцида и этому необходимо было воспрепятствовать".

На ремарку Шольца Путин заявил, что по оценкам РФ, "то, что происходит на Донбассе, является геноцидом".

Напомним, в Кремле назвали информацию о вторжении РФ в Украину 16 февраля "беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе".

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось сдержать РФ от дальнейшего обострения ситуации в рамках безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинВторжение России в Украину