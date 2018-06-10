Путин: говорить об обмене заключенными с Украиной "пока преждевременно"

Путин и Порошенко обсудили, в частности, судьбу российского журналиста Кирилла Вышинского

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин считает, что говорить об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией "пока преждевременно". Об этом он заявил журналистам после завершения работы саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает "Радио Свобода".

Так, по словам Путина, инициатива провести телефонный разговор между главами Украины и России исходила от украинской стороны.

Он также сообщил, что президенты обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон, в том числе судьбу российского журналиста Кирилла Вышинского.

"Говорить о том, как этот вопрос решится, пока что преждевременно, я бы воздержался прежде всего для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не навредить", - заявил российский президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин считает телефонные переговоры с украинским лидером Петром Порошенко сигналом о заинтересованности в урегулировании ситуации на Донбассе.

Ранее Петр Порошенко обсудил с Владимиром Путиным освобождение украинских политзаключенных. В частности, стороны договорились о том, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и РФ посетят заключенных. Кроме того, обсуждалась ситуация на Донбассе и ход реализации минских соглашений.