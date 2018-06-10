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Інтерв'ю

Путін назвав переговори з Порошенком сигналом про інтерес у врегулюванні на Донбасі

НовиниПолітика    10.06.2018 - 10:12
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін прокоментував вчорашні переговори з Порошенком

Президент Росії Володимир Путін вважає телефонні переговори з українським лідером Петром Порошенком сигналом про зацікавленість у врегулюванні ситуації на Донбасі. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками візиту в Китай, передають російські ЗМІ.

"Оскільки ініціатива цієї розмови виходила від української сторони, я думаю, що в цьому вже виявляється зацікавленість у врегулюванні, у всякому разі, я на це дуже сподіваюся", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко обговорив з Путіним звільнення українських політв'язнів. Зокрема сторони домовилися про те, що найближчим часом уповноважені з прав людини України та РФ відвідають ув'язнених. Крім того, обговорювалася ситуація на Донбасі та хід реалізації мінських угод.

 

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Теги публікації: Володимир Путін, Порошенко Петро, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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