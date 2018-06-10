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Путін: говорити про обмін ув’язненими з Україною "поки що передчасно"

НовиниПолітика    10.06.2018 - 13:04
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)l
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)l

Путін і Порошенко обговорили, зокрема, долю російського журналіста Кирила Вишинського

Президент Російської Федерації (РФ) Володимир Путін вважає, що говорити про обмін утримуваними особами між Україною і Росією "поки що передчасно". Про це він заявив журналістам після завершення роботи саміту Шанхайської організації співробітництва, передає "Радіо Свобода".

Так, за словами Путіна, ініціатива провести телефонну розмову між главами України і Росії виходила від української сторони.

Він також повідомив, що президенти обговорювали питання, пов’язані з видачею людей, які утримуються з обох сторін, у тому числі долю російського журналіста Кирила Вишинського.

"Говорити про те, як це питання вирішиться, поки що передчасно, я б утримався насамперед для того, щоб нічого тут не порушити і нічому не зашкодити",  - заявив російський президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін вважає телефонні переговори з українським лідером Петром Порошенком сигналом про зацікавленість у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Раніше Петро Порошенко обговорив з Володимиром Путіним звільнення українських політв'язнів. Зокрема сторони домовилися про те, що найближчим часом уповноважені з прав людини України та РФ відвідають ув'язнених. Крім того, обговорювалася ситуація на Донбасі та хід реалізації мінських угод.

Путін назвав переговори з Порошенком сигналом про інтерес у врегулюванні на Донбасі Порошенко доручив МЗС сприяти омбудсмену у роботі на території Росії
Теги публікації: Володимир Путін, Порошенко Петро, пленные, обмін полоненими  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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