Путин заявил о готовности снизить цены на газ для Украины

В среду, 30 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам о поставках в Украину газа по значительно сниженным ценам, а также о транзите. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, Россия готова начать "конструктивную работу" по этим направлениям.

"Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа в Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой потребители российского газа получают в Украине этот газ сегодня", - заявил Путин.

Говоря о состоявшемся на днях в Брюсселе очередном раунде консультаций по газу, Путин упомянул об оценке, которую дали некоторые чиновники Еврокомиссии.

"Мы знаем оценки некоторых чиновников Евросоюза, Еврокомиссии по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон", - сообщин он.

Напомним, ранее у Путина выдвинули условия для договоренностей по газу с Украиной. В Кремле заявили, что для договоренностей по газу Украина должна отказаться от судебных претензий.

Также РБК-Украина писало, что в России заявили о готовности работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину.