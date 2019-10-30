Путін заявив про готовність знизити ціни на газ для України

У середу, 30 жовтня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова до переговорів про постачання в Україну газу за значно зниженими цінами, а також про транзит. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, Росія готова почати "конструктивну роботу" за цими напрямками.

"Ми готові до конструктивної роботи і з прокачування газу через Україну, і по постачанні газу в Україну, причому зі значним зниженням ціни на відміну від тієї, за якою споживачі російського газу отримують в Україні цей газ сьогодні", - заявив Путін.

Говорячи про черговий раунд консультацій по газу, який відбувся днями в Брюсселі, Путін згадав про оцінку, яку дали деякі чиновники Єврокомісії.

"Ми знаємо оцінки деяких чиновників Євросоюзу, Єврокомісії з приводу того, як пройшли ці переговори. Наші оцінки розходяться. Ми вважаємо, що вони були конструктивними, причому з усіх сторін", - сообщин він.

Нагадаємо, раніше у Путіна висунули умови для домовленостей по газу з Україною. У Кремлі заявили, що для домовленостей щодо газу Україна повинна відмовитися від судових претензій.

Також РБК-Україна писало, що в Росії заявили про готовність працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну.